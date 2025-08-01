Спасти ребенка: в Кемерове у малышки удалили зачатки «жабр»

Врачи Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю. А. Атаманова в Кемерове провели уникальную операцию: спасли маленькую девочку, удалив так называемые несформированные «жабры» — срединную кисту на шее, сообщает Сiбдепо .

Как уточнили в пресс-службе медучреждения, от редкой патологии малышка страдала с самого рождения: такие жаберные щели закладываются внутриутробно. К моменту появления на свет они обычно исчезают, в случае маленькой пациентки патология оказалась исключением из правил.

«Свищ был прошит у глотки и удален. Все прошло довольно спокойно», — заявил детский врач-хирург Александр Елисеев.

Ранее в Петропавлоске-Камчатском врачи местных клиник проводили хирургические операции и принимали роды во время сильного землетрясения. Одна из женщин родила девочку в момент сильных подземных толчков.