«Спасают работа и сын»: журналистка рассказала, как борется с раком

15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Журналистка из Санкт-Петербурга Жанна Скворцова поделилась своей личной историей борьбы с этой болезнью. Все началось с обычного укуса комара, после которого она заметила необычное уплотнение. Женщина хотела отмахнуться от проблемы, но подруга настояла на визите к врачу. С этого момента началась ее борьба с раком, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Жанна призналась, что в кабинете врача теряет способность анализировать информацию, несмотря на свои профессиональные навыки. Она лечилась в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Петрова, а сейчас продолжает лечение в Онкоцентре им. Н. П. Напалкова, где ей повезло с врачами.

Справляться с болезнью ей помогают работа и надежда на лекарство. Она любит свою профессию и считает, что интересная работа — залог хорошего самочувствия. Сын и домашние питомцы также помогают ей преодолевать трудности, так как все они нуждаются в ее заботе и внимании.

Жанна призывает не игнорировать здоровье и своевременно проходить обследования. Она верит в медицину и позитивный настрой, считает, что важно спрашивать не «за что», а «для чего» происходит испытание, и находить в этом смысл.

«Надо проверяться. Всем не хочется тратить время, но потом это займет еще больше времени. Страшно, да. Но лучше узнать вовремя и вылечиться», — заключила журналистка.