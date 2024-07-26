Создание лекарства от рака мозга проспонсируют в Нижнем Новгороде

ННГУ им. Лобачевского получит грант на создание вакцины от рака мозга

Нижегородским исследователям из ННГУ имени Лобачевского вручат грант на разработку лекарства от рака мозга. Пока что все известные методы борьбы с этой онкоболезнью малоэффективны, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал «PrоСтратегию».

Нижегородские ученые продолжают изучать свойства клеток рака мозга человека. Онкоболезнь мозга — это одно из наиболее злокачественных новообразований центральной нервной системы.

Для новых исследований нижегородцам вручат грант Российского научного фонда. Ученым предстоит исследовать возможность формирования противоопухолевого иммунитета.

До этого научная группа уже создала вакцину, которая показала эффективность в ходе испытаний на клетках животных. Теперь специалистам предстоит провести такие же исследования, но уже на опухолевом материале человека.