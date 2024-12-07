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Современный аппарат для колоноскопии появился в окружной больнице Подмосковья

В Шаховскую центральную районную больницу поступило новое современное оборудование для колоноскопических исследований толстой кишки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С помощью нового видеоколоноскопа врачи смогут выявлять самые основные патологии, которые встречаются в толстой кишке.

В первую очередь он показан пациентам старше 40 лет в рамках скрининга рака и по направлению от терапевта с целью выявления заболеваний толстой кишки — воспалений и новообразований.

Современный аппарат с видеоизображением позволяет на ранних этапах выявлять онкологические заболевания.

Ранее в центральную больницу поступили аппараты УЗИ и аппараты для искусственной вентиляции легких.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.