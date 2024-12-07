Современный аппарат для колоноскопии появился в окружной больнице Подмосковья
Фото - © Администрация г.о. Шаховская
В Шаховскую центральную районную больницу поступило новое современное оборудование для колоноскопических исследований толстой кишки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
С помощью нового видеоколоноскопа врачи смогут выявлять самые основные патологии, которые встречаются в толстой кишке.
В первую очередь он показан пациентам старше 40 лет в рамках скрининга рака и по направлению от терапевта с целью выявления заболеваний толстой кишки — воспалений и новообразований.
Современный аппарат с видеоизображением позволяет на ранних этапах выявлять онкологические заболевания.
Ранее в центральную больницу поступили аппараты УЗИ и аппараты для искусственной вентиляции легких.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.