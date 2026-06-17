Совет по правам человека предложил использовать осужденных врачей

Совет по правам человека при президенте России предложил разрешить осужденным медикам работать по специальности в колониях и СИЗО. Мера должна снизить нехватку медперсонала, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Член Совета по правам человека при Президенте РФ Ева Меркачева сообщила «МК», что учреждениям исполнения наказаний не хватает среднего и младшего медперсонала, а сильнее всего — врачей. В некоторых колониях в штате нет ни одного врача, только фельдшер.

По словам Меркачевой, специалисты с воли неохотно идут в систему Федеральной службы исполнения наказаний из-за невысокой зарплаты и тяжелых условий. В колониях им приходится лечить людей, осужденных в том числе за особо тяжкие преступления.

В исправительные учреждения периодически попадают люди с медицинским образованием. Они обращались в инстанции с просьбой разрешить им помогать другим осужденным, но такая работа была запрещена, даже если врач имел опыт высокотехнологичных операций.

Меркачева считает, что осужденных медиков можно допускать к работе в медчастях колоний и СИЗО, если суд не запретил им медицинскую деятельность. По ее мнению, это принесло бы больше пользы, чем занятость таких специалистов, например, на швейном производстве.

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