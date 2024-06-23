Соус, суп и салат: россиянам рассказали, какие блюда выиграют от добавления черешни

Черешня может менять вкус салатов. Ее еще можно добавлять в супы, соусы, десерты, сообщили кулинары Ольга Эрбис и Сергей Синицын.

«Можно просто взять горсть салатного микса, набросать туда черешню без косточек, добавить бальзамический крем и оливковое масло. Можно положить помидоры черри, моцареллу, отлично подойдут кусочки адыгейского сыра или пармезана», — сказала Эрбис в эфире радио Sputnik.

Она также посоветовала добавлять ягоду в соус, который хорошо сочетается с курицей и уткой, также можно его подать к стейку лосося. Для этого слегка проварить черешню без косточек, а потом добавить тимьян или розмарин, сахар, немножко крахмала. Получится густой соус.

Синицын рассказал, что ягода используется при приготовлении супов с десертной ноткой, который больше похож на смузи и очень нравится детям. Так, к клубнике, взбитой со сливками или кокосовым молоком, следует добавить сверху черешню. Можно ее еще добавить в сладкий тыквенный суп.

Повар также предложил рецепт несложного десерта с данной ягодой. Черешню без косточек быстро обжарить на сливочном масле, в нее можно добавить немного сахара или меда, а затем выложить на тарелку и посыпать шоколадной крошкой. Еще обжаренную ягоду можно смешать со сливочным сыром, тогда выйдет намазка с хрустящей черешней.