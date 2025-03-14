Социальный джетлаг или болезнь: почему постоянно клонит в сон днем

14 марта отмечают Всемирный день сна. Сомнолог, терапевт и эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева рассказала, почему днем все время тянет дремать, даже если сон составляет 8 часов, сообщает kp.ru .

«Если по вечерам, после окончания рабочего дня и домашних забот вас невозможно тянет спать, это нормально, значит, с вашим здоровьем все в порядке», — заявила эксперт.

Сонливость по пути на работу, за рулем, на совещании и в местах, где необходима концентрация уже может быть признаком синдрома повышенной дневной сонливости (гиперсомнии). Выделяют несколько наиболее распространенных заболеваний, которые могут стать причиной такого состояния.

Во-первых, синдром выгорания, при котором наблюдаются хроническая усталость, головные боли, снижение работоспособности и концентрации, ощущение безнадежности и циничное отношение к окружающим. Во-вторых, неврологические расстройства, например, инсульты, мозговые травмы, синдром Паркинсона.

При избыточном весе по разным причинам также может наблюдаться дневная сонливость, например, при малоактивном образе жизни, проблемах с метаболизмом, воспалительных процессах. Также она может появляться при гипотиреозе, когда щитовидная железа производит мало тиреоидных гормонов.

Одной из причин может являться беременность. Физические нагрузки, гормональные изменения, переживания, интенсивная работа сердца способны нарушить сон. Синдром беспокойных ног, при котором человеку хочется постоянно двигать конечностями, также может стать причиной сонливости.

Когда человек встает и засыпает каждый день в разное время возникает социальный джетлаг, при котором биоритмы организма не совпадают с внешней средой. В таких случаях тоже не исключена сонливость.