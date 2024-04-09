Сотрудники тубдиспансера провели беседы с детьми в филиалах Подмосковья

В рамках месячника по борьбе с туберкулезом специалисты противотуберкулезного диспансера провели серию встреч с детьми, чтобы рассказать им о том, что такое туберкулез и как с ним бороться. В Шеметовской сельской библиотеке «Центральная библиотека имени В.В. Розанова Сергиево-Посадского городского округа» состоялась лекция для школьников на тему «Туберкулез. Защити себя и своих близких», сообщает пресс-служба Минздрава региона.

На мероприятии заведующий Сергиево-Посадским филиалом Подмосковного противотуберкулезного диспансера Николай Трошин пояснил детям, что такое туберкулез и как им можно защититься. После лекции дети нарисовали плакаты, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом, которые теперь украшают стенд в Сергиево-Посадском противотуберкулезном диспансере.

«Здоровье детей в руках взрослых. Пройдите своевременное медицинское обследование, чтобы защитить будущее поколение. Для своевременного выявления туберкулеза у детей важно проходить медицинское обследование раз в год. Для детей до 8 лет следует делать пробу манту, а для детей старше 8 лет - диаскинтест», - подчеркнул главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Еще одну лекцию провел заведующий Клинским филиалом Подмосковного противотуберкулезного диспансера Игорь Лукаш. Он посетил семейный центр помощи семье и детям, где провел лекцию для сотрудников, детей и их родителей.



Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.



«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.