Сотрудники скорой медпомощи Подмосковья получили сертификаты на соципотеку

В четверг в Доме правительства Московской области медицинским работникам региона вручали сертификаты на покупку квартиры. В их числе 10 сотрудников станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Это представители Люберецкой, Долгопрудненской, Одинцовской, Коломенской, Балашихинской, Королевской, Видновской и Химкинской ПСМП — врач-анестезиолог и фельдшеры. С поздравительной речью к собравшимся обратились начальник Управления кадровой политики и образования Минздрава региона Ирина Корепанова и начальник управления реализации жилищных программ Минжилполитики Марина Марычева. Они отметили важность вручения ипотечных сертификатов работникам здравоохранения, как приоритетной и значимой категории специалистов, работающих в Подмосковье.

«Сегодняшнее событие — шаг в будущее и, конечно, мы всей семьёй, в которой скоро будет пополнение, рады этому событию. Такая программа очень важна. Это реальная помощь медработникам. Спасибо», — сказала фельдшер скорой медицинской помощи Химкинской ПСМП Лидия Поташова.

Фельдшер скорой медицинской помощи Люберецкой ПСМП Андрей Мешков отметил, что социальная ипотека нужна, в первую очередь, для комфортной семейной жизни.

«А еще — это стимул работать. На скорой помощи, конечно же», — отметил Мешков.

За все время действия программы «Социальная ипотека» сертификатами воспользовались уже более 1 800 медицинских работников региона.

В 2024 году эта цифра увеличится еще на 160 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что с осени этого года для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медпомощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация.

«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любую погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счет уже идет на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам», — сказал Воробьев.

Он отметил, что медики могут работать на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные.

«Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители», — добавил губернатор.