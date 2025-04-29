Сотрудники МОККВД повысили квалификацию в области цифровой дерматоскопии

Врачи-дерматовенерологи Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера успешно завершили курс повышения квалификации «Цифровая дерматоскопия в клинической практике врача, осуществляющего первичный осмотр кожи пациента». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Специалисты освоили методику обследования пациентов, позволяющую проводить точную диагностику даже мелких новообразований кожи и своевременно выявлять патологии на ранних стадиях развития. Программа включала теоретические занятия и практические мастер-классы, направленные на формирование навыков цифровой дерматоскопии. Особое внимание уделялось вопросам дифференциальной диагностики различных форм рака кожи, меланомы и предраковых состояний.

«Мы регулярно стремимся повышать квалификацию наших специалистов, чтобы предоставлять пациентам медицинскую помощь на самом высоком уровне», — сказала главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Матушевская.

Важно помнить, подозрительные родинки и другие новообразования на коже — повод обратиться к врачу-дерматовенерологу для обследования. Записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.