Состояние десен и насморк: как выявить проблемы с иммунитетом

сегодня в 14:24

Врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер заявил, что полный набор необходимых витаминов и минералов нельзя получить только из пищи, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Помимо обычной пищи, мы должны получать набор тех самых витаминов, микроэлементов и клетчатки, антиоксидантов, массы органических кислот в виде добавок. Давайте перестанем презирать биологически активные добавки», — сказал эксперт.

По его словам, среди признаков снижения иммунитета из-за нехватки витаминов и других полезных веществ — плохое состояние десен, легкий насморк, покашливания, аллергии и повышенная усталость.

Серьезные провалы в иммунной системе приводят к проблемам с высшей нервной деятельностью, снижают работоспособность. Иммунитет влияет также на эндокринную и нервную системы, ведь в организме человека все взаимосвязано, заключил Эдигер.