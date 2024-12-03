Состоялся мастер-класс по лапароскопической хирургии от врачей Подмосковья

Хирурги Московского областного онкологического диспансера провели мастер-класс по лапароскопической хирургии. В прямом эфире специалисты показали все этапы лапароскопической передней резекции прямой кишки с формированием межкишечного анастомоза. Смотреть трансляцию смогли коллеги со всей России, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Малоинвазивные методы лечения сегодня на вооружение берут многие клиники, ведь одно из главных его достоинств — пациент через несколько дней готов к выписке. Никакой длительной реабилитации, как при обычном хирургическом вмешательстве.

Областные врачи не только объяснили все этапы операции, но и ответили на вопросы аудитории, с которой была прямая обратная связь. Поэтому данный мастер-класс был полезен для всех колоректальных хирургов, которые занимаются лапароскопией.

Московский областной онкологический диспансер имеет все необходимое для качественной диагностики и лечения различных онкологических заболеваний, оснащен современной медицинской техникой, новейшими медицинскими и информационными технологиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.