Состав и отзывы: эксперт рассказал, как правильно выбирать дженерики

Эксперт Исаев: при выборе дженериков нужно очень внимательно читать состав

Основатель Лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что, выбирая в аптеке дженерики — аналоги оригинальных лекарственных средств, следует обращать внимание на их состав и цену: дешевые могут быть опасны, сообщает «Секрет фирмы» .

«Выбор препарата зависит от состояния здоровья. Для простых недугов, таких как простуда, подойдут недорогие аналоги, но при серьезных заболеваниях важно следовать рекомендациям врача», — отметил Исаев.

По его словам, покупать лекарства на маркетплейсах можно, но важно соблюдать несколько правил: во-первых, убедиться, что продавец имеет соответствующую лицензию и сертификаты на продажу медикаментов. Во-вторых, лекарство обязательно должно храниться в соответствующих условиях, большое значение имеют температура и влажность.

Надо понимать, что процедура регистрации дженериков менее строга. Вместо полного цикла доклинических и клинических испытаний производится только проверка на биоэквивалентность.