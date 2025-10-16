Сомнолог объяснил, почему не всем детям нужно спать днем

Считается, что короткий дневной сон, если его удается организовать, способствует восстановлению сил и поддержанию продуктивности в течение рабочего дня. Однако, по мнению врача-сомнолога, профессора, доктора медицинских наук Романа Бузунова, дневной сон не всегда полезен и не всегда нужен даже детям, сообщает Общественная Служба Новостей .

В некоторых случаях короткий дневной сон может ухудшить самочувствие и негативно повлиять на качество ночного сна. Все зависит от индивидуальных особенностей и длительности дневного сна, подчеркнул Бузунов. Некоторым людям, включая детей, дневной сон вообще не нужен, другим он полезен, а третьи, особенно пожилые, злоупотребляют им, что приводит к бессоннице ночью.

«Как говорил Парацельс, все есть яд, и все есть лекарство, и только доза делает лекарство ядом и яд лекарством. Так и с дневным сном — он тоже может быть и ядом, и лекарством. У каждого человека своя длительность сна. Среднее значение — 7-9 часов, но индивидуально оно может варьироваться от 4 до 12. И вот людям короткоспящим дневной сон, как правило, не нужен», — пояснил эксперт.

По словам врача, потребность во сне — это генетически обусловленный параметр, который практически не меняется на протяжении жизни. То есть и в 20, и в 70 лет человеку нужно примерно одинаковое время для полноценного отдыха. Если человеку хватает, например, шести часов ночного сна, то в дополнительном отдыхе днем он не нуждается.

Причем индивидуальная потребность в количестве сна может сформироваться довольно рано, уже в 6-7 лет. Поэтому, отмечает Бузунов, не всем детям необходим тихий час. Если ребенок достаточно спит ночью, а после обеда его укладывают в кровать, где он просто ворочается часами, то еще в раннем возрасте у него может сформироваться ассоциация «кровать = бессонница».

