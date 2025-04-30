Сомнолог Кудинов объяснил, кому полезен дневной сон

Дневной сон может быть полезен, дать заряд бодрости и улучшить концентрации, но только если подремать не более 20-30 минут, рассказал РИАМО врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Если человек испытывает проблемы с ночным сном, то сон дневной ему скорее будет вреден. Для человека, который не имеет таких проблем, дневной сон, который длится 20-30 минут, может быть полезен», — сказал Кудинов.

Он объяснил, что для здорового человека дневной сон может дать повышение концентрации внимания и бодрость.

«Важно не спать днем больше получаса, иначе вы погрузитесь в более глубокие фазы сна и не получите ощущение отдыха», — уточнил Кудинов.

Кроме того, врач добавил, что если вы собираетесь дремать, то тогда лучше это делать около полутора часов. Но таким образом можно сбить свой режим сна.