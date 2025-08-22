Солнце и гримасы: врач назвала основные причины ранних морщин

Врач-косметолог «СМ-Косметология» Яна Катина заявила, что на первом месте среди факторов, вызывающих ранние морщины — пренебрежение защитой от солнца: средства с SPF 30+ или 50+ стоит применять весь год, буквально 365 дней в году, даже если вы проводите время в машине или офисе, сообщает Газета.ru .

«Другая опасная привычка — сон лицом в подушку или на боку. За ночь кожа „сминается“ как бумага. Постоянное давление и трение о ткань подушки создают „складочки“, которые со временем превращаются в стойкие морщины — „линии сна“, особенно заметные на лбу, щеках и декольте», — сказала специалист.

По ее словам, лучше всего приучить себя спать на спине: эта поза — самая безопасная для кожи, а шелковое или сатиновое белье создает меньше трения, чем хлопок.

Наконец, третья вредная для лица привычка — это привычка щуриться или гримасничать. Постоянное напряжение одних и тех же лицевых мышц приводит к формированию глубоких мимических морщин.