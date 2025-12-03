Сократите потребление соли: как скорректировать силуэт к Новому году

В преддверии новогодних торжеств многие стремятся улучшить свою физическую форму. Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, как это можно сделать, не навредив организму.

Сбросить вес к Новому году за месяц без ущерба для здоровья нереально, однако скорректировать силуэт вполне возможно. По словам Белоусовой, первоочередная задача — максимально сократить потребление соли.

Диетолог отметила, что полностью исключать соль из рациона не обязательно, она уже присутствует во многих продуктах. Важно построить питание таким образом, чтобы не возникала потребность в дополнительном подсаливании блюд.

Для придания вкуса можно использовать ароматные травы, пряные специи, лимонный сок, стремясь к минимальному употреблению соли. Рекомендуется употреблять не более 5 г соли в сутки, а лучше меньше.

Специалист отметила, что чем меньше человек употребляет соли, тем меньше лишней воды задерживается в тканях его организма. Также целесообразным будет перейти на систему дробного питания, а еще уменьшению размера порции. Это поможет снизить вес и объемы тела, что положительно скажется на всем образе человека.

«Потерять резко 15 кг — такого, конечно, не будет или будет с вредом для здоровья. И что ни в коем случае нельзя под Новый год — каких-то экстремальных диет, закрученных по калорийности, допустим, на 1000 ккал, на 800 ккал, уход на какое-то питание, которое для человека вообще непривычно. То есть, если человек не очень любит мясо, то пытаться уйти на кето-диету под Новый год — это особенно критично, потому что дальше у нас зимние праздники с обильными столами. И если мы себе вот за этот месяц ухитримся нарушить обмен за счет диеты, как-то себе повредить, то нам аукнутся новогодние праздники уже 14, 15. Могут быть очень серьезные проблемы», — предупредила в эфире радио Sputnik специалист.

