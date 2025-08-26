Соя, кузнечики и белок: академик рассказал о грядущей революции в питании

сегодня в 21:01

Академик Тутельян: люди в будущем перейдут на белок из насекомых в питании

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что с ростом количества людей на Земле в будущем в рационе может появиться соя из насекомых: она сможет заменить недостающее мясо и, соответственно, белок, сообщает «Вечерняя Москва».

«Никто не будет есть кузнечиков. Белок будет использоваться в виде порошка без вкуса, как соевый белок в колбасе. Технологи определят пропорции, чтобы сохранить вкус продуктов», — объяснил ученый.

По его словам, на данный момент необходимо изучить характеристики и параметры белка из насекомых. Население Земли растет, и спрос на питание увеличивается. Белок становится наиболее дефицитным компонентом, любое сырье можно рассматривать как ингредиент.

Сегодня российская наука занимает лидирующие позиции в мире по изучению белка, идет разработка нормативной правовой базы, заключил профессор.

Ранее ученые спрогнозировали увеличение численности населения Земли до 10 миллиардов через всего несколько десятилетий.