Сочетание ингредиентов и объем: почему после пиццы часто бывает изжога

Изжога и чувство тяжести после пиццы связаны не с одним ингредиентом, а с их сочетанием и объемом порции, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Изжогу и тяжесть в животе после пиццы могут спровоцировать отдельные ингредиенты и объем порции в целом. Жиры из сыра и мясных ингредиентов могут расслаблять пищеводный сфинктер — мышечное кольцо, которое предотвращает заброс кислого содержимого желудка обратно в пищевод», — сказала Кашух.

По ее словам, одновременно с этим томатный соус, лук, чеснок и специи стимулируют гиперсекрецию соляной кислоты.

«В результате расслабленный сфинктер и повышенное давление в переполненном желудке позволяют кислому содержимому попадать в пищевод, вызывая чувство жжения», — пояснила врач.

Она добавила, что тяжесть связана с замедлением эвакуации пищи из желудка под действием «тяжелых» жиров, а также необходимостью одновременно переваривать разнородные ингредиенты.

9 февраля отмечается Международный день пиццы. Это блюдо известно и популярно во всем мире. Споры о том, когда возникла пицца в современном понимании, не утихают. Считается, что историю блюдо ведет еще с Античных времен и происходит от латинского слова, буквально означающего «лепешка».

