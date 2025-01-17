Собирает до 100 млн микробов: в чем заключается польза жевательной резинки

Врач-стоматолог, доктор медицинских наук Олесь Шевченко рассказал о полезных свойствах жевательной резинки и объяснил, как она помогает бороться с кариесом, сообщает «Вечерняя Москва».

Помимо приятного вкуса и свежести дыхания, жвачка способствует сокращению в ротовой полости количества бактерий, вызывающих кариес. При этом жевательная резинка должна быть без сахара. А вот ксилит — это уникальное вещество, от которого кариесогенные бактерии гибнут.

«Стимулируя активное слюнообразование, она снижает уровень кислотности во рту, за счет чего создается среда, где бактерии не способны размножаться», — пояснил врач.

По его словам, также жвачка непосредственно «захватывает» болезнетворные бактерии, снижая риск развития кариеса. По данным исследований, если жевать одну подушечку в течение 10 минут, жвачка способна собрать на себя до 100 млн микробов.

Кроме того, жвачка может помочь предотвратить воспаления десен и бруксизм (скрежетание зубами), а еще борется со стрессом.