Снижение аппетита и тошнота: названа коварная особенность гепатита

На ранних стадиях гепатит может протекать бессимптомно, и его легко спутать с различными состояниями или сезонными заболеваниями. Первые признаки могут включать слабость, снижение аппетита, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Все дело в том, что гепатит, особенно на ранних стадиях, часто протекает бессимптомно или с неспецифическими проявлениями, которые легко спутать с усталостью, стрессом или сезонным недомоганием. Кроме того, у печени нет болевых рецепторов, поэтому даже при воспалении она не сигнализирует явным дискомфортом», — сказала Кашух.

Она добавила, что первые признаки могут включать слабость, снижение аппетита, тяжесть в правом подреберье, иногда легкую тошноту или суставные боли.

«Пожелтение кожи и глаз — желтуха — возникает лишь у части пациентов и обычно свидетельствует о более серьезном поражении органа. Из-за смазанной клинической картины люди обращаются к врачу поздно, а диагноз нередко выявляют случайно — при донорских обследованиях, диспансеризации, медкомиссиях или анализах перед операцией», — рассказала врач.

Кашух отметила, что некоторые узнают о диагнозе только на стадии цирроза, когда лечение становится сложнее.

«Врачи рекомендуют регулярно проверять здоровье печени, особенно если есть факторы риска: переливания крови, хирургические операции и косметические процедуры с повреждением кожи, незащищенные половые контакты, вредные привычки, хронические инфекции, сбои в работе печени. Ранняя диагностика позволяет начать лечение до необратимых изменений», — заключила специалист.

На 28 июля приходится Всемирный день борьбы с гепатитом. Эта дата была выбрана в честь дня рождения доктора Баруха Бламберга, который открыл вирус гепатита В, разработал диагностический тест и вакцину против этого вируса.