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Снижает иммунитет: в Нижнем Новгороде нашли опасный для собак корм

В Нижегородской области специалисты нашли корм, опасный для крупных и средних пород собак, в нем не хватает соответствия содержания массовой доли фосфора и кальция, сообщает «Нижегородская правда» со ссылкой на региональный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«Для компенсации этих рисков важно соблюдать баланс в щадящих складах кормов и учитывать индивидуальные потребности животных», — отмечают ученые.

Это нарушение может привести к болезням костей, проблемам с почками и метаболическим нарушениям, снижению иммунитета и заболеваниям пищеварительной системы.

В Подмосковье в ближайшее время в тестовом режиме запустят технологию поиска потерявшихся домашних животных. Она разработана на основе искусственного интеллекта технологическим партнером «Ростеха» компанией NtechLab.

Владельцы смогут загрузить фотографию потерявшегося животного в систему и затем заполнить небольшую анкету, найти кошку или собаку в одном из районов поможет Telegam-бот, который покажет координаты местонахождения животного.