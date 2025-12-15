Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 25%

Медицинскую помощь пациентам с подтвержденным туберкулезом и подозрением на него оказывают в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«По итогам уходящего года смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 25% по сравнению с прошлым годом. Показатель составляет 0,6 на 100 тыс. населения, тогда как в конце прошлого года он был 0,8 на 100 тыс. населения. Достичь таких результатов нам удалось благодаря комплексной работе, направленной на раннее выявление туберкулеза», — сказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер включает в себя 12 филиалов, а также 24 диспансерных отделения и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи пациентам с туберкулезом в Московской области работают 6 стационаров с общим коечным фондом 905 коек.

Профессиональная работа медицинских специалистов позволила Московскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру стать Центром компетенций для медорганизаций Подмосковья, которые в настоящий момент проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.