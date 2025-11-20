Сложный период: сомнолог рассказал о проблемах со сном у молодых мам

Врач Бузунов: молодым мамам следует искать баланс между сном и уходом за малышом

Заслуженный врач России, сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов заявил, что начало материнства — это сложный период для каждой женщины: меняется распорядок дня, много сил уходит на уход за малышом, в это время особенно важно искать баланс и обратить особое внимание на график сна, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Стандартная рекомендация — если ребенок беспокойный, плохо спит и нарушает сон мамы, то спите, когда спит ребенок. Если в течение дня удается несколько раз прикорнуть, даже по 15-20 минут — это уже позволяет человеку в определенной степени лучше восстанавливаться», — сказал доктор.

По его словам, хороший вариант — просить помощи у бабушек, дедушек и, конечно, супруга. Если есть возможность, стоит нанять няню.

Ребенок чувствует себя хуже рядом с нервной и уставшей мамой, ему нужно общение.

Еще одна сложность — это привычка к смартфонам. Во время сна ребенка многие молодые мамочки тянутся к гаджетам в попытках отвлечься, но отдыха не происходит, мозг перегружается, заключил сомнолог.

