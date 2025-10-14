Слепота, зуд и жжение: чем опасны китайские сыворотки для роста ресниц

Популярные сыворотки для роста ресниц из Китая могут лишить зрения

По мнению врачей, китайские сыворотки для роста ресниц, которые сейчас пользуются особой популярностью, могу привести к конъюнктивиту, жжению, зуду и даже слепоте, сообщает Mash .

Самые вредные сыворотки — с простагландинами. Это вещества, которые действуют как гормоны, снижают внутриглазное давление. Изначально ими лечили глаукому. При этом рост ресниц — это всего лишь побочный эффект.

В итоге такие сыворотки вызывают аллергические реакции, жжение, зуд, нарушают обменные процессы в сетчатке. В том числе имеет место и так называемый синдром отмены: ресницы сильно ухудшаются после прекращения использования сыворотки.

Офтальмологи предупредили россиян, что лучше не наносить на глаза ничего сомнительного. Сывороткой следует пользоваться строго по линии роста ресниц. Как только человек чувствует жжение, стоит немедленно прекратить использование и промыть глаза. Важно обращать внимание на стоимость продукта — цена оригинала составляет не менее 1500 рублей.

Ранее врач-офтальмолог, офтальмохируг АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев заявил, что недокоррекция заставляет глаза постоянно перенапрягаться, ухудшая концентрацию и провоцируя головные боли.

