Офтальмолог назвал главные правила сохранения зрения в цифровую эпоху

«„Пересиживать“ со старыми диоптриями нельзя — не потому, что зрение резко испортится, а потому что глаза все время работают на пределе. Недокоррекция вызывает постоянное напряжение, головные боли, усталость и ухудшает концентрацию. У детей это особенно опасно — близорукость может прогрессировать быстрее. У взрослых — просто падает качество жизни: хуже фокус, глаза устают, работоспособность снижается», — сказал Гозиев.

Он добавил, что, когда человек говорит: «я и так все вижу», — это не норма, а работа глазных мышц в режиме компенсации.

«Если нет жалоб, то детям проверять зрение нужно раз в год, даже если кажется, что все в порядке; взрослым от 18 до 40 лет — раз в два года; после 40 лет — ежегодно (в этом возрасте растет риск глаукомы, катаракты и возрастных изменений сетчатки); если вы носите очки или линзы — проверяйтесь раз в год, даже если „ничего не изменилось“», — посоветовал офтальмолог.

Гозиев подчеркнул, что регулярная диагностика — это не формальность, а главный способ предотвратить проблемы.

«Очки и линзы лишь корректируют зрение, но без проверок можно пропустить начало серьезных заболеваний. Технологии будут развиваться, но зрение — не батарейка, которую можно „подзарядить“ упражнениями или черникой. Это сложная оптическая система, и ей нужно внимание», — уточнил врач.

Он также назвал главные правила сохранения зрения в цифровую эпоху просты:

1. Проводите больше времени на свежем воздухе, особенно дети.

2. Соблюдайте правило «20–20–20» — каждые 20 минут отводите взгляд на 20 секунд вдаль.

3. Посещайте офтальмолога хотя бы раз в год.

4. Подбирайте очки и линзы не просто «чтобы видеть», а чтобы видеть комфортно и без лишнего напряжения.

Каждый год во второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения. Инициатором его проведения стала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Цель этой даты — привлечь внимание к росту заболеваний зрения и случаев слепоты, в том числе у детей и подростков.

