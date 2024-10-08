Следить за калориями и заниматься спортом: как не набрать вес на сидячей работе

Врач Тананакина: употреблять пищу следует не менее 3-5 раз в день

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина заявила, что из-за низкой физической активности на сидячей работе следует следить за питанием, чтобы не набрать вес, сообщает Life.ru .

«Идеальный выбор для завтрака — белковая еда: яйца, творог, а также цельнозерновой хлеб и овощи», — сказала врач, отметив, что такой прием пищи способен обеспечить сытость надолго.

Есть следует не менее 3-5 раз в день, ужинать — не позднее чем за 2-4 часа до сна. Способствует набору веса и недосып: организм может восполнять недостаток энергии из жирной пищи, предостерегла эндокринолог. Хронический недостаток сна приводит к потреблению на 400 ккал больше в сутки. Спать следует не меньше 7 часов.

Женщины должны потреблять около 1800 калорий в день, мужчины — 2400. За этим важно следить. Кроме того, для поддержания метаболизма врач рекомендовала выпивать около 2 л воды в день и заниматься спортом, хотя бы легким.