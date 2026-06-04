Скворцова объяснила принцип работы вакцины от рака

Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что персонализированная вакцина от рака обучает иммунитет распознавать и уничтожать только злокачественные клетки. Препарат не повреждает здоровые ткани, сообщает RT .

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу раскрыла механизм действия новой вакцины.

По ее словам, технология основана на выявлении маркеров на мембранах опухолевых клеток. Эти маркеры используются для «обучения» иммунной системы пациента точечному уничтожению раковых клеток без вреда для здоровых.

«Именно потому что фактически мы определяем маркеры на мембранах опухолевых клеток (они и есть антигены), невозможно ошибиться. Мы вводим эти пептиды, и иммунная система, считывая их, убивает те клетки, где на мембранах точно такие же пептиды», — подчеркнула Скворцова.

Ранее глава ФМБА сообщила о получении разрешения на исследование вакцины против лихорадки Денге. Также она отмечала, что российскую вакцину от колоректального рака уже получили пять пациентов.

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