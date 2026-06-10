Сколько людей трогали этот помидор? Врач оценила риск заражения через продукты

Риск подхватить инфекцию через продукты с открытых прилавков существует, но в большинстве случаев остается невысоким, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В большинстве случаев риск заразиться через продукты на открытых прилавках относительно невысок. Для развития инфекции недостаточно просто прикоснуться к товару: возбудитель должен сохраниться на поверхности в жизнеспособном состоянии, попасть в организм человека и преодолеть защитные механизмы иммунной системы. Кроме того, многие продукты перед употреблением моют, очищают от кожуры или подвергают термической обработке, что дополнительно снижает риск», — сказала Кашух.

Она добавила, что полностью исключить опасность нельзя. Люди могут трогать продукты грязными руками после посещения общественных мест, транспорта или туалета.

«На поверхности способны временно сохраняться бактерии, вирусы и грибки. Особенно это касается свежих овощей, фруктов, ягод и зелени — такие продукты чаще трогают, перебирают, прежде чем купить. Поэтому их обязательно перед употреблением тщательно вымыть», — подчеркнула врач.

Кашух уточнила, что гораздо чаще отравление возникает из-за неправильной перевозки, хранения и приготовления продуктов. Поэтому при выборе товара стоит обращать внимание не только на то, лежит ли он на открытом прилавке, но и на его внешний вид, свежесть, целостность упаковки и соблюдение температурного режима в магазине.

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