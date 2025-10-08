Skinny fat: врач объяснила причину скрытого ожирения у детей

Старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии НИИ питания Елена Павловская заявила, что современные дети часто страдают от саркопенического ожирения, когда внешне ребенок выглядит здоровым и стройным, но мышечная масса снижена, а процент жира превышает норму, сообщает kp.ru .

«Из 1600 пациентов в возрасте от 5 до 17 лет саркопеническое ожирение имели 77%. У мальчиков саркопеническое ожирение встречается почти в полтора раза чаще, чем у девочек», — сказала эксперт.

По ее словам, это обусловлено образом жизни подростков, включая недостаточную двигательную активность, малоподвижный образ жизни, чрезмерное потребление сладкой и соленой пищи, а также дефицит сна. Эпидемия COVID-19 оказала негативное влияние на ситуацию, так как дети увеличили время, проводимое перед мониторами, а предпочтения в еде сильно изменились.

Во всем мире это явление известно как skinny fat. Несмотря на нормальный индекс массы тела, у таких людей наблюдается высокий процент жировой ткани и недостаточно развитая мускулатура, что влечет за собой слабость и повышенную вероятность развития заболеваний сердца и сосудов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.