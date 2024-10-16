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Ситуация по распространению холеры в РФ находится на контроле Роспотребнадзора

В настоящее время ситуация по холере в России стабильна, данный вопрос на постоянном контроле держат сотрудники Роспотребнадзора, пишет ТАСС .

Специалисты уже применяют комплекс мер, которые позволяют предотвратить риск осложнения эпидемиологической ситуации в стране по данному заболеванию. В настоящее время переживать из-за холеры не стоит, ситуация на контроле.

На сегодняшний день случаи холеры зарегистрировали в Ливане. Вспышка заболевания отмечена на фоне потока беженцев на юге страны.

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