«Синдром отмены»: почему нельзя злоупотреблять спреями от насморка

Врач Филева: спреи от насморка могут привести к медикаментозному риниту

Частое использование сосудосуживающих спреев может привести к медикаментозному риниту. Когда действие препарата заканчивается, возникает «синдром отмены», сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Длительное и бесконтрольное применение сосудосуживающих назальных спреев приводит к развитию так называемого медикаментозного ринита или, как его еще называют, привыкания. Впрочем, такой термин не совсем точен, поскольку речь идет не о психологическом привыкании, а о физиологических изменениях в тканях носа», — сказала Филева.

Она добавила, что сосудосуживающие спреи содержат вещества, которые искусственно сужают кровеносные сосуды в слизистой оболочке носа. Благодаря таким веществам дышать действительно становится легче.

«Однако при этом снижается чувствительность рецепторов, сосуды теряют способность самостоятельно расширяться и сужаться. Слизистая оболочка становится сухой, раздраженной и более восприимчивой к внешним воздействиям. На ней могут образовываться микротрещины и эрозии», — предупредила врач.

Филева отметила, что, когда действие спрея заканчивается, возникает «синдром отмены». Организм пытается компенсировать искусственное сужение сосудов, вызывая их чрезмерное расширение.

«Это приводит к еще большему отеку слизистой оболочки и, как следствие, к усилению заложенности носа. Из-за этого человек вновь использует спрей. Уже после недели регулярного применения сосудосуживающих спреев риск развития медикаментозного ринита значительно возрастает. Особенно это касается средств с высокой концентрацией действующего вещества, которые используются более 3–4 раз в день», — рассказала специалист.

Она пояснила, что постоянная заложенность и усиленный отек становятся не симптомом болезни, а побочным эффектом длительного применения спрея. Лечение в таком случае требует терпения и комплексного подхода, зачастую под наблюдением отоларинголога.

