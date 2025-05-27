Синдром хронической усталости: болезнь перфекционистов в эпоху стресса

В современном мире, где ценится постоянная доступность и максимальная продуктивность, синдром хронической усталости становится настоящей эпидемией. Это состояние особенно опасно для перфекционистов и трудоголиков, которые годами игнорируют сигналы организма, пока он не начинает давать серьезные сбои, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Медики до сих пор спорят о природе этого загадочного состояния, выдвигая различные теории — от вирусного происхождения до нарушений в работе митохондрий и нейроэндокринной системы. Особенность синдрома в том, что он развивается постепенно, маскируясь под обычную усталость», — рассказала Крашкина.

Человек продолжает работать через силу, пока организм не включает «аварийный режим». Современные исследования показывают, что в основе заболевания лежит комплекс факторов: хронический стресс, информационные перегрузки, нарушение циркадных ритмов и скрытые воспалительные процессы. Особенно уязвимы жители крупных городов, чей образ жизни далек от естественных биологических ритмов.

«Эффективная профилактика требует пересмотра всего образа жизни. Эксперты рекомендуют соблюдать цифровую гигиену, практиковать осознанное восстановление в течение дня и синхронизировать режим с природными биоритмами», — посоветовала психотерапевт.

Если болезнь уже развилась, лечение должно быть комплексным: от коррекции микробиома и нутритивной поддержки до психотерапии и специальных дыхательных практик. Важно помнить: постоянная усталость — это не норма, а сигнал организма о глубоком дисбалансе, требующем внимания и профессионального подхода, заключила Крашкина.