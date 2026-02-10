Симптомы сложно выявить заранее: почему возникает тромбоэмболия легочной артерии

сегодня в 19:00

Врач Кондрахин: Тромбоэмболия может развиться внезапно и часто связана с раком

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что тромбоэмболия легочной артерии возникает внезапно и может привести к летальному исходу, особенно на фоне онкологических заболеваний, сообщает «Вечерняя Москва» .

Тромбоэмболия легочной артерии — опасное осложнение, при котором тромб попадает в легочную артерию. Врач пояснил, что крупный тромб может вызвать остановку сердца и внезапную смерть.

«Большой тромб, застрявший в легочной артерии, приводит к летальному исходу. Даже в стационаре спасти пациента практически невозможно, так как требуется экстренное хирургическое вмешательство», — отметил Кондрахин.

По словам специалиста, заболевание развивается резко, и его симптомы сложно выявить заранее. При поражении мелких ветвей легочной артерии прогноз более благоприятный, и шансы на спасение выше.

Кондрахин добавил, что тромбоэмболия часто возникает у пациентов с онкологией из-за нарушений свертываемости крови, вызванных химиотерапией. Также заболевание может развиться при других состояниях, связанных с повышенной свертываемостью крови.

Американские исследования показали, что тяжелые формы коронавируса могут приводить к образованию микротромбов в сосудах головного мозга и воспалениям нервной ткани.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.