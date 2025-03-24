Врач Боброва: туберкулез может развиться даже у людей с сильным иммунитетом

Люди с хорошим иммунитетом также могут заболеть туберкулезом, так как инфекция может долгое время находиться в «спящем» режиме в организме. Когда иммунитет ослабнет, микобактерии туберкулеза активируются, сообщила РИАМО врач общей практики, эксперт лаборатории «Гемотест» Татьяна Боброва.

«Если человек с сильным иммунитетом заразился туберкулезом, микобактерии могут долгое время оставаться в организме в латентном состоянии — они как бы „спят“, не вызывая никаких симптомов. По разным оценкам, от 25 до 30% людей во всем мире — латентные носители туберкулеза. В таком состоянии болезнь не передается другим людям», — рассказала Боброва.

Она добавила, что туберкулез чаще всего поражает легкие (в 80% случаев), но микобактерии также могут атаковать почки, кишечник, кости, кожу, глаза и другие органы.

«Когда иммунитет ослабевает из-за стресса, болезней или неправильного питания, микобактерии активируются, начинают размножаться и разрушать ткани. В таком случае туберкулез становится заразным и требует срочного лечения», — пояснила Боброва.

Она порекомендовала для предотвращения развития болезни регулярно проходить флюорографию, следить за своим здоровьем и избегать контакта с потенциальными источниками инфекции.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Это по-прежнему одна из ведущих причин смертности от инфекционных болезней и на фоне ВИЧ-инфекции.