Сильный гормональный сбой: беременная 28-летняя малайзийка превратилась в старуху

Как пишет издание Oddity Central, всего за два месяца привлекательная жительница Малайзии превратилась в страшную старуху. Кожа девушки покрылась глубокими морщинами и воспалениями, а нос и уши стали больше, что еще больше испортило внешний вид. Не помогла не только косметика, но и лечение в больнице.

Из материала следует, что роды у девушки прошли успешно. Со временем кожа девушки пришла в норму. По ее словам, не сойти с ума ей помогла поддержка мужа, который постоянно говорил, что она все равно для него красавица.

Ранее стало известно, что в Брянске 15-летняя школьница родила дочку и планировала получить единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей от государства. Однако соцзащита отказала подростку.