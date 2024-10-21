Сила винограда: диетолог рассказала о пользе популярной ягоды

Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина заявила, что виноград содержит множество полезных веществ, а его состав зависит от цвета.

По ее словам, в фиолетовом есть антоцианы — противораковые полифенолы, они способны вывести из организма тяжелые металлы и токсины. В ягодах красного и розового цвета — антиоксидант кверцитин, он полезен при вирусах и сердечно-сосудистых заболеваниях.

«В зеленом винограде очень много магния, что также хорошо для сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, в нем много калия, который расширяет сосуды и устраняет плохой холестерин. Плюс есть рутин, укрепляющий сосудистую стенку», — добавила Мухина в эфире радио Sputnik.

Полезны и косточки винограда: они содержат нерастворимую клетчатку и Омега-3, а также Омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты. Здоровому человеку стоит есть 100-200 г винограда в сутки или 50 г изюма, заключила диетолог.