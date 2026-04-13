Шотландец заболел раком из-за орального секса 30 лет назад

62-летний шотландец Джефф Брэдфорд долгое время не обращал внимание на дискомфорт в горле. Однако после обследования оказалось, что у него третья стадия рака горла, который он заработал после орального секса 30 лет назад, сообщает «Поток» .

Дискомфорт начался как раз в тот момент, когда мужчина делал ремонт в своем спортзале, поэтому он списывал возникновение неприятных ощущений на пыль. Через две недели он все же обратился к врачу. Мужчине поставили диагноз «тонзиллит» и выписали антибиотики.

Однако ситуация не изменилась. Врачи выписали более мощные таблетки, но и они не помогали. Тогда Брэдфорд решил пройти полное обследование, во время которого и обнаружился рак третьей степени.

Причина оказалась удивительной — вирус папилломы человека, который мужчина заработал 30 лет назад во время орального секса. Все это время вирус жил в организме и только недавно активизировался.

Шотландцу провели сложную операцию, он прошел химиотерапию и 35 сеансов лучевой терапии. Мужчина победил болезнь и теперь призывает людей проверять свое здоровье как можно чаще.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.