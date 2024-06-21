SHOT: состояние Отара Кушанашвили стабилизировали

Состояние шоумена Отара Кушанашвили удалось стабилизировать, он находится в сознании и восстанавливается после операции, сообщает SHOT .

На этой неделе Кушанашвили экстренно госпитализировали с жалобами на сильные боли в животе. Ведущий сам обратился к медикам.

Врачи диагностировали шоумену острую непроходимость кишечника и провели срочную операцию. Во время нее хирурги нашли у Кушанашвили опухоль брюшной полости. Предварительно, она злокачественная. Результаты биопсии будут готовы через неделю.

Теперь ведущему предстоит пройти большое число обследований на сопутствующие заболевания. Перед госпитализацией Кушанашвили неоднократно говорил, что его здоровье в последнее время сильно подкосилось и приходилось сниматься в тяжелейшем состоянии.