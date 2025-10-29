SHOT ПРОВЕРКА провела расследование рынка БАДов

Доцент Гуреев: в одной партии БАДов могут быть разные дозировки

Расследование SHOT ПРОВЕРКИ о работе одного из подмосковных производителей биологически активных добавок привлекло внимание к проблемам, существующим в данной отрасли. Медицинские и фармацевтические эксперты выражают обеспокоенность тем, что подобные компании работают практически без контроля и ответственности, что может представлять серьезную угрозу для здоровья потребителей.

Кандидат медицинских наук, доцент РМАНПО и ФМБЦ им. А.И. Бурназяна Сергей Гуреев описал увиденное им на производстве как «сарай».

«Ну, знаете, на скотофермах бывает чище. Здесь прямые нарушения всех норм: санитарно-гигиенических, ХАССП. В помещениях, где готовят гранулят и капсулы, температура выше 30 градусов, тогда как хранение готовой формы допускается не выше 25. Это и окисление сырья, и риски бактериологического загрязнения», — отметил он.

Эксперт добавил, что в таких условиях сложно гарантировать одинаковую концентрацию действующих веществ в продукте.

«В одной партии капсул могут быть разные дозировки. Никто это не контролирует», — подчеркнул Гуреев.

Он также указал на сомнительное происхождение регистрационных документов на БАДы. По его словам, большая часть (около 90%) сертификатов оформляется в Армении и Казахстане, однако эти страны не осуществляют фактическую проверку условий производства.

Ассистент кафедры фармакологии РНИМУ им. Пирогова Денис Борозденко считает, что необходимо ужесточить законодательство в этой области. Он рассказал, что для запуска БАДа сейчас достаточно иметь свидетельство о госрегистрации, но этого недостаточно, чтобы гарантировать безопасность продукта. Минздрав разрабатывает перечень биодобавок, которые врачи смогут официально рекомендовать. Это важный шаг, поскольку в список войдут только добавки, доказавшие свою эффективность и прошедшие необходимую сертификацию.

В настоящее время потребитель остается один на один с рынком БАДов, где добавки часто мимикрируют под лекарственные препараты.

Председатель совета общественных организаций по правам пациентов при Росздравнадзоре Ян Власов подчеркнул, что нередко пациенту вместо лекарства предлагают БАД. Упаковка многих добавок визуально напоминает упаковку лекарственных средств вплоть до схожего звучания названий. Распознать подделку может только квалифицированный специалист.

Официальный список БАДов

Законодатели предлагают системные решения проблемы. По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, рынок БАДов огромен и сейчас потребитель сам решает, что покупать. Он акцентировал внимание на необходимости создания списка БАДов, которые могут быть использованы в лечении официально. Врач сможет назначать их, внося информацию в историю болезни, и нести ответственность за это.

Расследование SHOT ПРОВЕРКИ выявило, что отсутствие контроля качества, промежуточных проверок, дублирование брендов лекарств и агрессивные маркетинговые стратегии создают угрозу для миллионов потребителей.

Команда SHOT ПРОВЕРКИ намерена следить за развитием ситуации и информировать общественность о проверках и изменениях, происходящих в отрасли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.