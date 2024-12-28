Шокирующий вкус: от каких продуктов на новогоднем столе стоит опасаться аллергикам

Чаще всего аллергические реакции вызывают продукты, богатые белками и специфическими аллергенами. В первую очередь это морепродукты, такие как креветки, мидии, кальмары и красная икра. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Для людей с непереносимостью таких белков употребление даже небольшой порции может вызвать зуд, сыпь, отек Квинке или, в редких случаях, анафилактический шок. Особую осторожность нужно соблюдать при дегустации блюд, включающих сырые морепродукты, например, суши или тартары», — сказала эксперт.

Орехи — еще один частый компонент новогодних блюд, вызывающий аллергию. Особенно это касается арахиса, грецких и миндальных орехов, которые могут присутствовать в десертах, закусках или салатах. Орехи являются опасным аллергеном даже в микроскопических количествах, поэтому людям с предрасположенностью к аллергиям стоит избегать таких блюд.

Яйца и молочные продукты, включая сливки, сыры и масло, также входят в список аллергенов. Они часто используются в приготовлении тортов, кремов и майонезных салатов. Для людей с непереносимостью лактозы молочные продукты могут стать причиной болей в животе, метеоризма и диареи.

Среди фруктов вызвать аллергию могут мандарины и ананасы, традиционно украшающие праздничный стол. Цитрусовые содержат сильные эфирные масла, которые могут провоцировать не только кожные высыпания, но и дыхательные реакции, такие как кашель или одышка.

Важно помнить, что риск аллергии увеличивается при употреблении продуктов, подвергшихся длительному хранению или неправильной обработке. В таких случаях возможно перекрестное загрязнение аллергенами, особенно в многокомпонентных блюдах, таких как салаты.

«Если у вас или ваших близких есть предрасположенность к аллергии, критически важно заранее обсудить меню и приготовить альтернативные блюда. Например, вместо традиционного майонеза можно использовать йогуртовую заправку, а орехи заменить семенами», — обозначила врач.