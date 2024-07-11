«Школа первой помощи детям» прошла для мам в роддоме Балашихи

Проект «Школа первой помощи детям» реализуется по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой. Более 50 будущих мам, пациенток отделения патологии Балашихинского родильного дома Саввино, прошли курс оказания первой помощи детям от 0 до 3 лет в различных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Наглядные занятия провели аттестованные спасатели некоммерческой организации «Мари мама» и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

«Мы давно вынашивали этот проект с нашими соратниками и давними партнерами из Школы первой помощи детям „Мария Мама“ и спасателями из студенческого корпуса. Ожидание малыша, как правило, связано со множеством страхов, связанных непосредственно с родами и дальнейшим уходом за малышом. Мало кто задумывается о возможных чрезвычайных ситуациях, которые могут произойти с младенцами, и еще меньшее число родителей знает, что делать в таких ситуациях. Нам важно рассказать будущим мамам о возможных рисках и научить оказать первую помощь детям правильно и без паники», — пояснила Ксения Мишонова идею проекта.

Что делать, чтобы малыш не упал с пеленального столика, не утонул в ванне, не подавился мелкими игрушками или едой, не выпал из окна и не получил ожоги, а главное, как действовать, чтобы спасти ему жизнь, если ЧП все-таки произошло — все это в программе «Школы первой помощи детям» в роддомах. Профессиональные инструкторы первой помощи обучают будущих мам делать искусственное дыхание младенцам, демонстрируют метод Геймлиха и объясняют правила накладывания повязок при порезах, различных травмах и ожогах. Что важно, все приемы участницы мероприятия могут отработать на практике на специальных манекенах.

«Можно тысячу раз посмотреть обучающее видео, но в экстренной ситуации растеряться. Отработка правильных действий на манекене увеличивает шансы, что в критической ситуации включится мышечная память. Поэтому при обучении так важна практическая часть», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

Все участницы мероприятия получили в подарок «Коробку детской безопасности», где находятся основные приспособления для безопасности ребенка в быту — блокираторы на окна, фиксаторы для дверей, накладки на мебель, заглушки на розетки и прочие устройства.

Проект «Школы первой помощи детям» уже несколько лет успешно реализуется в Московской области. Обучение проходят родители школьников и дошкольников, педагогический состав, будущие приемные родители, специалисты органов опеки и попечительства, другие специалисты, работающие с семьями и детьми. Теперь возможность освоить важные практические навыки появилась и у будущих родителей.

«Мы получили очень хорошие отзывы от будущих мам и высокую оценку от медицинского персонала. Надеемся, что теперь подобные занятия будут проходить в родильных домах области регулярно», — отметила Мишонова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.