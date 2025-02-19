«Школа будущих мам» начала работать в округе Пушкинский

В Пушкинском перинатальном центре прошло первое занятие долгожданной «Школы будущих мам». Интерес к событию оказался настолько велик, что свободных мест в зале просто не осталось — на встречу пришли не только будущие мамы, но и их семьи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Живое общение и неформальный подход сразу покорили участников. Врачи не просто читали лекции, но показывали на практике, как проживать схватки, использовать правильное дыхание, позиции и движения. Особое внимание уделили теме партнерских родов и современным методам обезболивания.

«Мы хотим, чтобы будущие мамы чувствовали уверенность и знали, как подготовиться к одному из самых важных моментов в жизни. На таких занятиях каждая мама понимает, что она в надежных руках», — объяснил заместитель главного врача по родовспоможению Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Андрей Лесной.

Второе занятие пройдет 22 февраля в 12:00 и затронет такие темы, как потужной период, «золотой час», грамотный подход к контрацепции после родов и основы грудного вскармливания.

Занятия проводятся для женщин на сроке от 30 недель и по предварительной записи через лечащих врачей в женских консультациях. Адрес центра: г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35, корп. 12.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.