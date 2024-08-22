Шиитаке, рейши, чага: врач перечислила самые полезные для здоровья грибы

В топ-5 по полезности грибов входят шиитаке, рейши, чага, львиная голова, майтаке, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«В топ-5 по полезности входят шиитаке, рейши, чага, львиная голова, майтаке. Если коротко, то шиитаке поддерживает иммунитет, рейши помогает при стрессе, чага — мощный антиоксидант, львиная голова улучшает память, а майтаке регулирует уровень сахара», — сказала Тананакина.

Она добавила, что эти грибы считаются полезными из-за их разнообразных полезных свойств, таких как иммуномодулирующие, антибактериальные, противовоспалительные, антиоксидантные и другие, которые способствуют общему здоровью организма.

«Стоит рассказать, что некоторые люди могут иметь аллергию на грибы, особенно на такие виды, как шампиньоны или белые грибы. Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых», — добавила эндокринолог.