СФР по Московскому региону оплатило услуги по родсертификатам для 313 тыс женщин

Уже на этапе беременности будущие мамы получают меры поддержки от отделения Соцфонда по Москве и Московской области. Одна из них — родовый сертификат, который позволяет обратиться в любое учреждение здравоохранения за медицинской помощью во время беременности, родов, а также после рождения малыша. В 2025 году отделение СФР оплатило услуги по сертификатам для 313,3 тыс. женщин и их малышей на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области.

Что такое родовый сертификат

Родовый сертификат — это электронный документ, который дает возможность беременной женщине выбрать медицинскую организацию, где она будет наблюдаться и рожать. Получить его можно на любом сроке беременности. Документ формируется при первом посещении женской консультации или в роддоме. Его также может оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка с рождения до года.

Сертификат содержит три талона, каждый из которых заполняется при обращении в медицинское учреждение, выбранное женщиной. Затем данные автоматически направляются в Отделение СФР по Москве и Московской области для оплаты услуг. Обналичить средства, выделенные по родовому сертификату, невозможно, они перечисляются на лицевые счета организаций, которые оказывали медицинскую помощь маме и ее малышу.

Какие услуги можно оплатить

Сертификатом оплачиваются только услуги, оказанные государственными учреждениями здравоохранения в рамках обязательного медицинского страхования. Это могут быть консультации во время беременности, юридическая, психологическая или социально-медицинская поддержка, а также сопровождение родов и наблюдение за ребенком в течение года. Если будущая мама получает медицинскую помощь в женской консультации или роддоме на платной основе, документ не формируется.

Сертификат для всех

Родовый сертификат может получить любая беременная с гражданством Российской Федерации. Женщина, усыновившая ребенка, тоже имеет право на сертификат в том случае, если малышу еще не исполнилось три месяца. Оформить такой документ можно при постановке на учет в детской поликлинике.

Если у будущей мамы многоплодная беременность, то ей полагается лишь один родовый сертификат, поскольку он выдается на женщину, а не на ребенка.

Как получить

Для получения электронного родового сертификата беременной женщине нужны паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. После того, как медицинское учреждение в течение 7 дней сформирует сертификат, найти его можно в личном кабинете на портале госуслуг. Все сведения об оказании услуг будущей маме поступают в Отделение СФР по Москве и Московской области для последующей оплаты.

Если остались вопросы, всегда можно позвонить в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел.: 8 (800-10) 0-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.