Сезонное явление: профессор рассказал о вирусе Коксаки

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков заявил, что распространяющийся в России вирус Коксаки не представляет большой опасности: это сезонное явление, при нем редко возникают осложнения, сообщает 360.ru .

«В редких случаях возникают осложнения. Самое серьезное — миокардит, когда поражаются мышечные клетки сердца. Бывает серозный менингит — это воспаление мягкой мозговой оболочки серозного характера», — пояснил Чумаков.

По его словам, вирус Коксаки можно определить по нескольким симптомам: повышению температуры, боли в горле, сыпи на руках, лице, груди и ногах. Высыпания можно перепутать с ветрянкой, но при этом заболевании сначала образуются переходящие в пузыри папулы, а при Коксаки гнойные болезненные образования иссыхают и оставляют темные пятна, также уточнил профессор.

Ранее Роспотребнадзор запустил горячую линию в российских регионах по вирусу Коксаки. Число заболевших энтеровирусной инфекцией возросло в Турции.