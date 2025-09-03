Съезд детских врачей Подмосковья «Педиатрия как искусство» прошел в Красногорске

Одно из крупнейших событий осени в сфере детского здравоохранения России — съезд детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство» начал работу на территории историко-культурного комплекса «Архангельское». Масштабное событие объединило ведущих педиатров, детских специалистов, руководителей министерств, ведомств и учреждений здравоохранения из Подмосковья, России, СНГ и зарубежных стран. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Открыла съезд главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева. Также на церемонии открытия выступили заместитель директора Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Юлия Шугина, заместители министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина и Елена Штукина, президент ФГБУ НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Александр Румянцев, замдиректора по научной и образовательной работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Кирилл Киргизов, главный врач Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко и другие.

«На протяжении 6 лет Съезд детских врачей Московской области объединяет ведущих специалистов, лидеров здравоохранения, признанных экспертов в области детской медицины не только Подмосковья и России, но и СНГ и зарубежных стран. Цель Съезда — консолидация профессионального сообщества, обмен опытом и выработка решений, направленных на укрепление здоровья детей и развитие высокотехнологичной педиатрической помощи в Московской области», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В рамках церемонии открытия состоялось награждение лучших детских врачей региона — специалистов, чей профессионализм, преданность делу и вклад в развитие педиатрии стали примером для коллег. После открытия прошла панельная дискуссия «Национальные проекты 2025-2030: общие цели», на которой обсуждалась стратегия развития детского здравоохранения, внедрение инновационных технологий, кадровое обеспечение и повышение доступности медицинской помощи для детей.

Для гостей мероприятия также состоялась экскурсия по усадьбе «Архангельское» — одному из красивейших архитектурных ансамблей России и выступление квартета им. Алябьева под управлением заслуженного работника культуры России Андрея Коваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе работают свыше 2,6 тыс. педиатров, из них более 1,6 тыс. — участковые, а еще 555 узких специалистов.

«Каждый из вас посвятил свою жизнь заботе о наших детях и их здоровье. Спасибо вам, врачи!» — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

