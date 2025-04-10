Сервисы «Здоровье» и «Дневник питания» стали доступны пользователям OK

В социальной сети «Одноклассники» теперь доступны сервисы, предназначенные для мониторинга показателей здоровья, ведения дневника питания, получения консультаций по ЗОЖ от врачей и профильных специалистов, а также информирования об актуальных событиях. Нововведения нацелены прежде всего на пользователей старшего возраста, для которых вопросы здоровья имеют первостепенное значение, сообщает пресс-служба OK.

Фото - © пресс-служба OK Фото - © пресс-служба OK

В «Одноклассниках» появились сервисы «Здоровье» и «Дневник питания». Эти мини-приложения позволяют формировать полезные привычки, контролировать прием лекарств и фиксировать симптомы различных заболеваний. «Дневник питания» помогает в планировании приемов пищи, подсчете калорий и отслеживании баланса БЖУ. Приложение может напоминать о необходимости пить воду и вести мониторинг изменений веса.

В дополнение к инструментам контроля здоровья в OK появилась отдельная контентная вертикаль «Здоровье», а также раздел «Мероприятия». Пользователи могут найти информацию о событиях, посвященных ЗОЖ: лекциях, вебинарах, встречах и группах поддержки от медицинских организаций и образовательных проектов.

В разделе «Здоровье» пользователи соцсети могут делиться информацией о самочувствии, а также консультироваться с экспертами о том, как вести здоровый образ жизни. В числе самых обсуждаемых тем: сбалансированное питание, ЗОЖ, неврология, гимнастика, здоровье суставов, артериальное давление и боли в спине.