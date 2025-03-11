Серьезная нагрузка: психолог рассказала, как помочь ребенку привыкнуть к детсаду

Консультант по сну BabySleep, психолог Татьяна Чхиквишвили заявила, что для ребенка адаптация к детскому садику — серьезный стресс и нагрузка, в это время родителям стоит быть особенно внимательными к малышу, сообщает RuNews24.ru .

«Незнакомые дети, новые взрослые, правила и ситуации — все это может быть подавляюще. Даже если ребенок обожает играть с другими детьми, усталость постепенно накапливается», — также отметила специалист.

По ее словам, нельзя слишком сильно ругать ребенка за слезы и капризы в это время, он очень нуждается в поддержке и понимании. Родителям необходимо выделить моральные ресурсы.

Малыш должен понимать, что, оказавшись в знакомой обстановке с родными людьми, может выплеснуть накопившееся напряжение. Ему обязательно нужно давать возможность отдыхать.

Лучше всего вводить ребенка в режим детского сада постепенно: начать с коротких посещений и поддерживать режим, соблюдать стабильность и сократить эмоциональную нагрузку.