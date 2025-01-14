Семь единиц тяжелого медоборудования обновят в больнице Балашихи в 2025 году

Современную цифровую медицинскую технику — флюорограф, маммографы, КТ- и рентген-аппараты — установят в поликлиниках и стационарах Балашихинской больницы взамен устаревшего и аналогового оборудования. Всего обновят семь единиц тяжелого медоборудования, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Отслужившую свой срок технику мы начали менять в 2024 году. В этом году пациенты уже смогут проходить на новом оборудовании рентген-диагностику. Это флюорограф в поликлинике № 6, маммографы в поликлиниках № 11 и 14, рентген-аппараты в филиалах № 1, 2 и 3. Кроме того, в филиале № 3 появится современный КТ-аппарат», — рассказала заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Лариса Крехова.

Пройти рентген-диагностику можно по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний. Исследование выполняется бесплатно, по полису ОМС.

Всего в Балашихинской больнице открыто 38 рентгенодиагностических кабинетов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.